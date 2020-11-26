Чуть теплее, чем обычно. Каким будет декабрь в Украине: долгосрочный прогноз погоды
В этом году декабрь будет на 1-1,5° теплее средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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Синоптики заявляют, что среднемесячная температура составляет 0-4° мороза, в южной части страны местами 1-3° тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха – 10-18°, в южной части и на Прикарпатье – 19-20°, а в Крыму до 25°в. Абсолютный минимум 21-37° мороза, на юге 17-28°. Количество осадков 33-67 мм, на Закарпатье 62-142 мм. В декабре возможен сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а также туманы и гололед.
В этом году Укргидрометцентр прогнозирует среднемесячную температуру от 3° мороза до 2° тепла, что на 1-1,5° выше многолетних значений. Количество осадков – 32-82 мм, на Закарпатье до 108-132 мм.
- 18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.
- Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.
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