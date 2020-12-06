Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о морозе, гололеде и ветре
06.12.2020, 09:00
Фото: freepik.com
6 декабря в Украине ожидается прохладная погода без осадков, в большинстве областей на дорогах гололед. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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Сегодня ожидается ветер 7-12 м/с, а на западе 15-20 м/с. Температура в западных областях от 2 мороза до 3 градусов тепла, на юге ночью 1-6 мороза, днем около ноля, на остальной территории Украины ночью 4-9 градусов мороза, днем 0-5 мороза.
7 и 8 декабря в Украине не прогнозируются осадки, однако на западе и юге возможен снег с дождем. Также будет ветренная погода. Температура на западе и юге ночью 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла, на остальной территории ночью 6-11 мороза, днем 0-5 градусов мороза.
- 26 ноября в Укргидрометцентре рассказали, каким будет декабрь в Украине.
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