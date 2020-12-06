Прогноз погоды в Украине – синоптики предупреждают о морозе, гололеде и ветре

6 декабря в Украине ожидается прохладная погода без осадков, в большинстве областей на дорогах гололед. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня ожидается ветер 7-12 м/с, а на западе 15-20 м/с. Температура в западных областях от 2 мороза до 3 градусов тепла, на юге ночью 1-6 мороза, днем около ноля, на остальной территории Украины ночью 4-9 градусов мороза, днем 0-5 мороза.

7 и 8 декабря в Украине не прогнозируются осадки, однако на западе и юге возможен снег с дождем. Также будет ветренная погода. Температура на западе и юге ночью 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла, на остальной территории ночью 6-11 мороза, днем 0-5 градусов мороза.

26 ноября в Укргидрометцентре рассказали, каким будет декабрь в Украине.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.