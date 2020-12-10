В аэропортах Киева из-за непогоды не могут сесть самолеты: просят следить за расписанием

В связи со сложными погодными условиями в киевских аэропортах не могут сесть некоторые рейсы – самолеты летят на резервные аэропорты или возвращаются в аэропорты вылета. Об этом сообщают пресс-службы аэропортов Борисполь и Киев.

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В Борисполе, по состоянию на 20:30 не смогли сесть рейсы Белавиа – BRU845, LOT – LOT7KU, Windrose – WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124.

Решения воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир судна, сообщили в аэропорту.

Сейчас Борисполь работает. Осуществляется обработка перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы.

Там попросили учитывать возможные изменения в расписании рейсов.

Пресс-секретарь аэропорта Киев (Жуляны) Галина Богданенко сообщила hromadske, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать. По ее словам, один рейс вернулся в Вильнюс, рейс из Киева в Дортмунд отменили.

"Но у нас теперь настолько мало рейсов, что аэропорт пуст пока. То есть больше рейсов не было", – сказала Богданенко.

Сегодня в Киеве и области выпал дождь, при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза) дорожные покрытия обледенели. С 16:00 в Киевской и Житомирской областях было введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов.

Вадим Ребрина

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