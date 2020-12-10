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Ледяной дождь. В Киевской и Житомирской областях ограничили движение транспорта

10.12.2020, 17:40
Ледяной дождь. В Киевской и Житомирской областях ограничили движение транспорта - Фото
Фото: Патрульная полиция

Сегодня с 16:00 в Киевской и Житомирской областях в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов. Об этом сообщает ГСЧС.

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Там отметили, что трудности для движения транспорта создало выпадения дождя при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза).

Ограничения введены на время обработки спецтехникой дорожного покрытия.

Киев сковали пробки.

В Ровенской области ограничения сняты, сообщили в ГСЧС.

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Вадим Ребрина
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