Ледяной дождь. В Киевской и Житомирской областях ограничили движение транспорта
10.12.2020, 17:40
Фото: Патрульная полиция
Сегодня с 16:00 в Киевской и Житомирской областях в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов. Об этом сообщает ГСЧС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Там отметили, что трудности для движения транспорта создало выпадения дождя при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза).
Ограничения введены на время обработки спецтехникой дорожного покрытия.
Киев сковали пробки.
В Ровенской области ограничения сняты, сообщили в ГСЧС.
Читайте также: В Киеве впервые за два года наступила метеорологическая зима
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business directorРазместить вакансию
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Последние новости
Комментарии