В Киеве впервые за два года наступила метеорологическая зима

В Киеве наступила метеорологическая зима. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Метеорологи отмечают, что снижение среднесуточной температуры воздуха ниже 0°С в этом году состоялось в последний день осени – 30 ноября. Сообщается, что зима пришла на 4 дня позже климатической нормы.

По прогнозам гидрометцентра "минус" в столице будут держаться и дальше.

В сезоне 2019/20 в Киеве впервые за 140 лет наблюдений не наступила метеорологическая зима.

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Станислав Стороженко

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