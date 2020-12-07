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В Киеве впервые за два года наступила метеорологическая зима

07.12.2020, 11:54
В Киеве впервые за два года наступила метеорологическая зима - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

В Киеве наступила метеорологическая зима. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.  

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Метеорологи отмечают, что снижение среднесуточной температуры воздуха ниже 0°С в этом году состоялось в последний день осени – 30 ноября. Сообщается, что зима пришла на 4 дня позже климатической нормы.

По прогнозам гидрометцентра "минус" в столице будут держаться и дальше. 

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Станислав Стороженко
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