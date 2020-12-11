Сильный гололед в Киеве: коммунальщики работали 15 часов без перерыва – видео и фото

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Коммунальные службы столицы беспрерывно работали 15 часов из-за сильного гололеда на дорогах и тротуарах. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора. 

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Всего к борьбе с непогодой привлекалась 301 единица техники, 272 сотрудника Киевавтодора и около 4000 дворников. 

"Дорожники Киева непрерывно борются со стихией уже 15 часов... Ночью метеоусловия также были сложными. Осадки продолжались до 06:00 при температуре около -1°. Приходилось обрабатывать одни и те же участки улично-дорожной сети несколько раз", – заявляют в ведомстве. 

Продолжается постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта. Но там отмечают, что на посыпанную смесь намерзает новый слой льда. 

  • 11 декабря в Киеве и ряде областей объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за ухудшения погоды. В ГСЧС предупреждают, что ночью и утром в северных и центральных областях будет обледенение деревьев и гололед на дорогах. Эти же явления будут наблюдаться ночью в Киеве и области.
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Теги: киев, погода, гололед
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