Сильный гололед в Киеве: коммунальщики работали 15 часов без перерыва – видео и фото

Коммунальные службы столицы беспрерывно работали 15 часов из-за сильного гололеда на дорогах и тротуарах. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

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Всего к борьбе с непогодой привлекалась 301 единица техники, 272 сотрудника Киевавтодора и около 4000 дворников.

"Дорожники Киева непрерывно борются со стихией уже 15 часов... Ночью метеоусловия также были сложными. Осадки продолжались до 06:00 при температуре около -1°. Приходилось обрабатывать одни и те же участки улично-дорожной сети несколько раз", – заявляют в ведомстве.

Продолжается постоянная обработка тротуаров, лестниц в подземные и надземные пешеходные переходы, остановок общественного транспорта. Но там отмечают, что на посыпанную смесь намерзает новый слой льда.