Единственный авиаполигон ВСУ хотели забрать у военных. Не смогли

Скриншот из видеозаписи Волинські Новини

Минобороны сохранило единственный в Украине авиаполигон для бомбометания и стрельбы ракетами по наземным целям: Офис генпрокурора отстоял права государства на использование его военными. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Речь шла о почти 7000 гектарах земель стоимостью более 151 млн грн на территории Камень-Каширского района на северо-востоке Волынской области.

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Дело рассматривалось в кассационном суде Верховного Суда. Он отклонил жалобу предприятия и подтвердил незаконность распоряжения Волынской ОГА о разрешении на разработку техдокументации по землеустройству на эту территорию для ведения лесного хозяйства.

Полигон остается в распоряжении авиаполка "Повурськ" (в/ч А1547).

Видео бомбометания на полигоне можно посмотреть на канале Волинські Новини.