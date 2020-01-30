Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Единственный авиаполигон ВСУ хотели забрать у военных. Не смогли

Единственный авиаполигон ВСУ хотели забрать у военных. Не смогли - Фото
Скриншот из видеозаписи Волинські Новини
30.01.2020, 12:11

Прокуратура доказала, что распоряжение Волынской ОГА о передаче территории принято с нарушением Земкодекса и закона об использовании оборонных земель

Минобороны сохранило единственный в Украине авиаполигон для бомбометания и стрельбы ракетами по наземным целям: Офис генпрокурора отстоял права государства на использование его военными. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Речь шла о почти 7000 гектарах земель стоимостью более 151 млн грн на территории Камень-Каширского района на северо-востоке Волынской области.

Смотрите видео: Учения. Военные показали боевые стрельбы из ЗРК

Дело рассматривалось в кассационном суде Верховного Суда. Он отклонил жалобу предприятия и подтвердил незаконность распоряжения Волынской ОГА о разрешении на разработку техдокументации по землеустройству на эту территорию для ведения лесного хозяйства.

Полигон остается в распоряжении авиаполка "Повурськ" (в/ч А1547).

Видео бомбометания на полигоне можно посмотреть на канале Волинські Новини.

Еще по теме
Напишите нам
ВСУ Волынская область авиация полигон воздушные силы Повурск ОГП
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 