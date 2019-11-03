Учения. Военные показали боевые стрельбы из ЗРК: видео

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Стреляли по воздушным и наземным целям на полигоне в Херсонской области

Воздушное командование Восток опубликовало видео с боевых стрельб Харьковского зенитного ракетного полка, которые провели на полигоне Ягорлык в рамках тактических учений.

Стреляли из ракетных комплексов С-300ПТ. Как пояснили в командовании, вместе с харьковским полком боевые пуски ракет совершили и зенитчики из Никополя, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил. 

"Были осуществлены стрельбы как по воздушным, так и наземным целям. Все - поражены. Роль воздушных целей выполняли беспилотные летательные аппараты типа ВР-3 Рейс", - сказано в сообщении.

В командовании добавили, что личный состав на хорошем уровне справился с поставленными задачами и продемонстрировал профессиональное мастерство.

  • Как сообщалось, из-за учений на юге Херсонской области было закрыто воздушное и морское пространство.

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Теги: учения, военные, полигон, ракетные комплексы
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