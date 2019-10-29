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На юге закроют морское и воздушное пространство: причина и сроки

На юге закроют морское и воздушное пространство: причина и сроки - Фото
Фото: пресс-служба 36-й бригады
29.10.2019, 15:30

В акватории Черного моря проведут тактические учения

На юге Херсонской области в ближайшие дни из-за тактических учений с боевой стрельбой зенитных ракетных комплексов будет закрыто воздушное и морское пространство. Об этом сообщили в Командовании воздушных сил.

Ограничения будут действовать в районе стрельб в акватории Черного моря у побережья области. Срок действия запрета - с 31 октября по 4 ноября. Сообщается, что население окрестных сел уже предупредили о запрете находиться вблизи территории полигона Ягорлык, а также рассказали, что делать при нахождении обломков ракет или беспилотников.

В командовании добавили, что Ягорлык принимает учения из-за того, что другой полигон для подобных испытаний - Чауда - находится в оккупированном Крыму.

Ранее сообщалось о проведении командно-штабных учений Вооруженных сил.

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учения воздушное пространство военные Херсонская область
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