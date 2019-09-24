В ВСУ стартовали стратегические учения: фото

В Вооруженных силах Украины 24 сентября начались стратегические командно-штабные учения с органами военного управления и привлечением войск - Казацкая воля - 2019. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Учения будут проводиться под руководством начальника ГШ Руслана Хомчака. Главной целью учений в ВСУ называют проверку способности органов военного управления осуществлять руководство войсками в ходе подготовки и ведения боевых операций в случае широкомасштабной агрессии.

К учениям привлекли подразделения Минобороны, Генштаба и других военных и правоохранительных органов. В Генштабе уточнили, что Казацкая воля проводится на всей территории Украины.

4 сентября стартовали двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019.

стартовали 16 сентября начались украинско-американские учения Rapid Trident-2019: смотреть видео.

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