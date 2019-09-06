"Укропы тонули и смеялись". Боец ВСУ рассказал об учениях - фото

Фото: facebook.com/asifsmbcares

Украинский контингент на ежегодных военных учениях Combined Resolve XII в Германии проявил себя с наилучшей стороны. Об этом пишет непосредственный участник маневров, боец 93-й бригады Андрей Шадрин.

Рота украинцев входили в состав "хороших" (BlueFor). Во время отработки обороны, оставшись без артиллерии и авиации, по замыслу руководства учений, блуфор должны были продержаться несколько часов.

По словам военного, украинцы в итоге сражались больше суток почти без перерыва в непривычной для себя горной местности, под проливным дождем и палящим солнцем попеременно, "а к концу фазы умудрились контратаковать опфор так успешно, что американцы просто вывели роту из боя условной газовой атакой и авиаударом".

Фото: facebook.com/USNATO

"Сопровождавшие украинские подразделения сержанты отметили боевой дух пехоты: пока 21 страна тонула в растянувшемся на трое суток ливне, укропы тонули и смеялись. "На весь ***чий лес, будто бы в лицо стихии" - это цитата сержанта армии США", - добавил Шадрин.

На этапе наступления роту ВСУ, утверждает он, остановило только руководство учений, но не условный противник. Шадрин пишет, что противостоять украинцам "смогли разве что американцы из опфора и грузины".

Фото: facebook.com/asifsmbcares

"Украинская рота по праву заработала звание самых безбашенных и агрессивных ублюдков на всем полигоне, БМП-2 которых даже локальный апокалипсис не всегда способен остановить. Три дня ливней, превосходящие силы противника, отсутствие артиллерийской и воздушной поддержки - а украинцы спрашивают, где противник", - подытожил он.

Combined Resolve проводятся для поддержания оперативной совместимости войск НАТО и партнеров во время совместных операций на суше.



Всего в учениях принимали участие более 5000 военных из 21 страны, в том числе рота 93-й отдельной мехбригады Холодный Яр, бойцы 3-го отдельного полка спецназа им. князя Святослава Храброго, десантники 80-й бригады, пехота 24-й и военные 17-й танковой.

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