Combined Resolve XII. Украинцы - на старте военных учений: видео

Заканчивается подготовка к ежегодным многонациональным военным учениям Combined Resolve XII на городском полигоне "Хоенфельс" в Германии. Это показано в сюжете от Генштаба ВСУ.

Техника и вооружение оборудованы системой "Майлс", которая лазером имитирует стрельбу одновременно с выстрелами холостыми патронами и фиксирует попадания в цель.

На полигон прибыла рота на БМП из 93-й отдельной мехбригады Холодный Яр (в/ч А1302 в пгт Черкасское, Новомосковский район, Днепропетровская область) под руководством капитана Александра Борща, а также бойцы 3-го отдельного полка спецназа им. князя Святослава Храброго (в/ч А0680, Кропивницкий).

Всего в учениях принимают участие более 5000 военных из 21 страны.

Combined Resolve проводятся для поддержания оперативной совместимости войск НАТО и партнеров во время совместных операций на суше.

Прибытие на место проведения учений:

Смотрите видео: На танковом турнире в Германии яркий день: давили авто