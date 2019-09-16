Стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2019: фото

Сегодня на базе международного центра миротворчества и безопасности Нацакадемии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2019. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Обучение уровня бригады является самым масштабным в Украине. Это показатель общих возможностей совместимости между армиями Украины, США, странами-членами и партнерами НАТО. Опыт наших иностранных коллег чрезвычайно ценным для ВСУ", - отметил начальник управления подготовки оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Александр Жакун.

В этом году к проведению учений привлекли более 3500 человек из 14 стран мира не только Украины и США, но Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек.

Украина (более 3000 человек) представлена ​​военнослужащими одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ.

Фото: mil.gov.ua

Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО/ ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Целью Rapid Trident-2019 является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО.