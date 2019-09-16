Стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2019: фото

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В этом году к проведению учений привлекли более 3500 военных из 14 стран мира

Сегодня на базе международного центра миротворчества и безопасности Нацакадемии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного состоялась официальная церемония открытия украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2019. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Обучение уровня бригады является самым масштабным в Украине. Это показатель общих возможностей совместимости между армиями Украины, США, странами-членами и партнерами НАТО. Опыт наших иностранных коллег чрезвычайно ценным для ВСУ", - отметил начальник управления подготовки оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Александр Жакун.

В этом году к проведению учений привлекли более 3500 человек из 14 стран мира не только Украины и США, но Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек.

Украина (более 3000 человек) представлена ​​военнослужащими одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ.

Фото: mil.gov.ua

Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО/ ООС на территории Донецкой и Луганской областей.

Целью Rapid Trident-2019 является повышение уровня совместимости между подразделениями и штабами Вооруженных Сил Украины, США, других государств-членов и партнеров НАТО.

  • 4 сентября стартовали двусторонние украинско-румынские учения Riverine-2019. 
Отправить:
Распечатать:
Теги: учения, фото, видео, Rapid Trident-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Балух рассказал о пытках в российских тюрьмах: видео
Балух рассказал о пытках в российских тюрьмах: видео
Стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2019: фото
Стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2019: фото
IKEA начал бороться с бессонницей покупателей: видео
IKEA начал бороться с бессонницей покупателей: видео
Мнение Какие схемы "съедают" из бюджета от 150 до 260 млрд грн
Битва за "Малятко". Зачем Киевхлеб судится за бренд с производителем детской воды
Продовольствие Битва за "Малятко". Зачем Киевхлеб судится за бренд с производителем детской воды
Fitch пересмотрел рейтинг Нафтогаза
ТЭК Fitch пересмотрел рейтинг Нафтогаза
Популярное
фото/видео
Балух рассказал о пытках в российских тюрьмах: видео
Балух рассказал о пытках в российских тюрьмах: видео
Стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2019: фото
Стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2019: фото 14:40
Бокс. После боя Тайсону Фьюри наложили десятки швов: фото 18+
Бокс. После боя Тайсону Фьюри наложили десятки швов: фото 18+ 10:29
Шесть матчей без побед. У Михайличенко нет претензий к игрокам
Шесть матчей без побед. У Михайличенко нет претензий к игрокам 10:10
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 