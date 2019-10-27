ВСУ завершили выступление на Всемирных играх: результаты и фото

Сборная ВСУ на Всемирных играх (Фото: Минобороны)

Военнослужащие Вооруженных сил Украины завоевали на седьмых Всемирных играх более трех десятков медалей, заняв десятое общекомандное место. Об этом сообщили в Минобороны.

Церемония закрытия соревнований состоялась в китайском Ухане. Игры проходили с 17 по 27 октября. Знаменосцем украинской сборной был призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Чернецкий.

Украинская сборная на соревнованиях получила итоговое десятое место в общекомандном зачете. Всего у спортсменов в активе 33 медали: пять золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых.

Закрытие Всемирных игр (Фото: Минобороны)

Читайте также: Пловец ВСУ завоевал золото на Всемирных играх военных в Китае