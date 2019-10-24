Пловец ВСУ завоевал золото на Всемирных играх военных в Китае

Фото: wuhan2019mwg.cn

Пловец Вооруженных Сил Украины завоевал золотую медаль соревнований по плаванию на VII Всемирных играх среди военнослужащих, которые проходят в Ухане. Сергей Фролов опередил в финальном заплыве француза и местного спортсмена.

Дистанцию 1500 м вольным стилем 27-летний старший солдат пехоты из Запорожья прошел с результатом 15 минут 1,82 секунды.

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Француз Марк-Антуан Оливье получил серебро (15 м 9,22 с), китаец Джи Синьцзи - бронзу (15 м 15,44 с).

Ранее на этих же Играх запорожец взял серебро на 800 м и бронзу на 400 м.

Справка. Фролов - восьмикратный рекордсмен Украины на дистанциях 1500 и 800 м вольным стилем в 25-метровых бассейнах. На Олимпиаде в Лондоне-2012 на "золотой" дистанции 1500 м он был 10-м, в Рио-2016 - 17-м.

Десятидневные соревнования 7th CISM Military World Games в Ухане завершатся 28 октября. Нажмите, чтобы открыть медальную таблицу по состоянию на 24 октября. Результаты Украины - здесь.

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