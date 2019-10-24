Футбол. "Динамо" vs "Копенгаген": где и когда смотреть – видео

Киевское "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги Европы сойдется в поединке с прямым конкурентом – датским "Копенгагеном". Об этом сообщает uefa.com.
Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.
Турнирное положение команд:
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Сейчас между соперниками воцарился практически полный паритет. Оба клуба набрали по четыре очка в стартовых двух турах. "Динамо" на последних минутах вырвало победу у шведского "Мальме" (1:0) и сыграло в ничью с аутсайдером чемпионата Швейцарии "Лугано" (0:0). "Копенгаген" же минимально победил "Лугано" (1:0) и сыграл в ничью в скандинавском дерби с "Мальме" – 1:1.
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Разница мячей у команд одинаковая – плюс один. Но, так как в активе у "Копенгагена" больше забитых голов, именно датчане находятся сейчас на первом месте.
Форма соперников:
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"Динамо" более-менее наладило игру после неудачного старта сезона, который сопровождался антирекордами и увольнением главного тренера Александра Хацкевича. "Бело-синие" под руководством Алексея Михайличенко в последних пяти матчах потеряли лишь два очка: четыре раза киевляне победили и один раз сыграли в ничью.
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Однако к этому поединку "Динамо" подходит с кадровыми проблемами. Травмированы два основных центральных защитника – Тамаш Кадар и Никита Бурда. Также из-за повреждения выбыл основной вратарь Денис Бойко.
"Копенгаген" в последних пяти играл победил три раза, раз сыграл в ничью и один раз со счетом 3:1 уступил гранду датского футбола "Брондбю".
Время и канал трансляции
Матч состоится 24 октября в 22:00 на НСК Олимпийский в Киеве. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Футбол 2.
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Видео: пресс-служба ФК "Динамо" Киев
Фото: uefa.com