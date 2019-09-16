Шесть матчей без побед. У Михайличенко нет претензий к игрокам

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Киевское "Динамо" переживает худшее начало сезона со времен независимости - столичные игроки не могут победить в шести матчах кряду

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал журналистам Профутбол вчерашнее поражение от черниговской "Десны" со счетом 1:2.

По словам специалиста, у него нет претензий к игрокам, которые "бились до конца" после того, как "подарили" второй мяч "Десне".

"Второй мяч мы "Десне" просто подарили. Потом приложили огромные усилия, чтобы вернуться в игру. До конца бились. У меня нет претензий к ребятам", - рассказал тренер.

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Михайличенко также добавил, что болельщики имеют полное право критиковать команду. Однако он уточнил, что критиковать надо "тактические моменты", а не сам результат поединка.

"Динамо критикуют абсолютно все, и они имеют на это полное право. Но есть критика по каким-то тактическим моментам, а есть просто критика потому, что плохой результат", - добавил тренер.

Он также считает, что "Динамо" заслуживало другого исхода матча и сожалеет о том, что киевляне потеряли очки.

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На пресс-конференции по окончанию матча Михайличенко заявил, что планирует "возвращать игрокам уверенность", а не идти в отставку.

Справка. "Динамо" имеет худший старт сезона в истории независимой Украины. В шести стартовых турах чемпионата киевляне набрали всего восемь очков. До этого худшим было начало сезона 2007/08. Тогда "Динамо" Анатолия Демьяненко после шести сыгранных матчей набрало девять пунктов.

Киевляне не знают побед уже шесть матчей (последний раз они выигрывали у "ФК Львов" 3 августа).

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Теги: футбол, видео, динамо киев, Алексей Михайличенко, десна чернигов
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