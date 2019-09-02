Футбол. "Динамо" - "Заря": видео голов и обзор матча

1 сентября в Запорожье на "Славутич Арене" прошел поединок между футбольными клубами "Динамо Киев" и луганской "Зарей". Команды сыграли в ничью. Видео голов и обзор матчей был опубликован на YouTube-канале Football Hub.

Первые два гола забили гости. На 18-й минуте мяч в ворота противника закатил Родригес, а на 36-й минуте его примеру последовал де Пена.

Но хозяевам удалось отыграть один гол еще до перерыва.

Во втором тайме "Динамо" строило игру на контратаке от обороны.

Развязка матча наступила на 82-й минуте. После подачи с углового мяч отлетел к Абу-Ханне, и тот сделал гол.

15 августа луганская "Заря" выиграла у болгарского ЦСКА со счетом 1:0 и вышла в плей-офф Лиги Европы.

13 августа киевское "Динамо" прекратило борьбу в Лиге чемпионов, сыграв в ничью.

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