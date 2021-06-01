На юге начинаются учения войск ПВО. Жителей просят "не поддаваться панике"

Сегодня, 1 июня, на юге Херсонской области начнутся трехдневные учения войск противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба местной облгосадминистрации.

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Мероприятия проведут на испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе – неподалеку от временно оккупированного Россией Крымского полуострова.

"Такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей ВСУ и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности", – подчеркивается в сообщении.

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Местных жителей просят "сохранять спокойствие и не поддаваться панике".

Учения войск ПВО под Скадовском – не редкость.

Недавно у Крыма ВСУ отработали задачи по противодействию морскому десанту, а в акватории Черного моря прошли масштабные антитеррористические учения СБУ.

В апреле 2021-го глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет видеть большую поддержку со стороны США в сдерживании российской агрессии и экспансии, особенно когда речь идет о высокотехнологичном вооружении, например, системах ПВО.

В июне 2020 года США якобы вывезли из Ливии захваченную российскую систему ПВО "Панцирь".

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Евгений Пилипенко

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