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Из-за перекрытия воды в Крым сохнет участок Херсонской области. Что будут делать – видео видео

05.05.2021, 10:02
Cкриншот из видеозаписи
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После захвата Россией Крыма в 2014 году и последующего перекрытия Украиной поставок воды на оккупированный полуостров по Северо-Крымскому каналу, часть с/х земель Херсонской области также осталась без водоснабжения. Об этом говорится в сюжете Настоящего времени, канала Радио Свобода при участии Голоса Америки.

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Перекрывает подачу воды в Крым бетонная плотина в Херсонской области; от этой дамбы до оккупации – не больше 1 км. Из-за незавершенности объекта (~80%) воду под сильным напором сюда "еще боятся пускать", пишет источник.

Пока эта дамба не введена в эксплуатацию, от попадания воды в Крым ее страхует еще одна временная дамба из мешков с песком в 16 км отсюда. Ее в 2014-м построили местные фермеры своими силами, потому что шлюзы канала перекрыты намного дальше – за несколько километров, из-за чего под угрозой засухи оказалась и эта часть материковой Украины.

Читайте колонку: Встреча Зеленского и Путина в Крыму. Главная мечта Кремля

"(Фермеры) между собой сложились, наняли технику, сделали дамбу и потом договорились с Северо-Крымским каналом, чтобы допустить воду сюда, чтобы могли заливать вот эти все поля рисовые", – говорит Андрей Сучок, глава Мирненской громады у админграницы с временно оккупированным Крымом.

По его словам, остался еще участок канала в области, который не пополняется водой из-за перекрытия: "Около 6000 гектар земли мы не можем орошать".

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой "выборов" с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

Областная власть обещает до конца 2021 года разобрать временную дамбу и достроить до конца постоянную бетонную у самой оккупированной территории.

Читайте также: В случае гуманитарной угрозы в Крыму Украина привезет людям воду в цистернах – Резников

Евгений Пилипенко
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