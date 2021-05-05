После захвата Россией Крыма в 2014 году и последующего перекрытия Украиной поставок воды на оккупированный полуостров по Северо-Крымскому каналу, часть с/х земель Херсонской области также осталась без водоснабжения. Об этом говорится в сюжете Настоящего времени, канала Радио Свобода при участии Голоса Америки.
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Перекрывает подачу воды в Крым бетонная плотина в Херсонской области; от этой дамбы до оккупации – не больше 1 км. Из-за незавершенности объекта (~80%) воду под сильным напором сюда "еще боятся пускать", пишет источник.
Пока эта дамба не введена в эксплуатацию, от попадания воды в Крым ее страхует еще одна временная дамба из мешков с песком в 16 км отсюда. Ее в 2014-м построили местные фермеры своими силами, потому что шлюзы канала перекрыты намного дальше – за несколько километров, из-за чего под угрозой засухи оказалась и эта часть материковой Украины.
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"(Фермеры) между собой сложились, наняли технику, сделали дамбу и потом договорились с Северо-Крымским каналом, чтобы допустить воду сюда, чтобы могли заливать вот эти все поля рисовые", – говорит Андрей Сучок, глава Мирненской громады у админграницы с временно оккупированным Крымом.
По его словам, остался еще участок канала в области, который не пополняется водой из-за перекрытия: "Около 6000 гектар земли мы не можем орошать".
Областная власть обещает до конца 2021 года разобрать временную дамбу и достроить до конца постоянную бетонную у самой оккупированной территории.
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