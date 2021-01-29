В июне 2020 года в Ливии на поле боя был захвачен российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1": установку тайно вывезли на американскую авиабазу Ramstein в Германии и, вероятно, тщательно изучили. Об этом пишет The Times.
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Неясно, какую именно модель "Панциря" захватили.
Конкретно эту установку, пишет источник, ОАЭ закупили в России и отправили в Ливию своим ставленникам – "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара, который воюет против признанного ООН правительства страны (есть еще и другое, непризнанное, – ред.). Ставка генерала находится в Тобруке на востоке Ливии. Эти силы также пользуются поддержкой России, Египта и других стран.
Возможно, эту установку обнаружили на авиабазе Аль-Ватия к юго-западу от Триполи: ее в мае 2020 года отвоевали у Хафтара.
Операцию по перевозке в Германию провели "на фоне опасений, что способный легко сбивать гражданские самолеты ЗРК может попасть в руки боевиков или контрабандистов оружия в раздираемой войной североафриканской стране".
Между тем, разведка НАТО получила данные о технических характеристиках системы. Однако, пишет The Times, экспортные версии таких ЗРК лишены тщательно охраняемой базы данных "друзей"/"врагов" с кодами транспондеров самолетов ВВС России.
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В Германию груз отправили на транспортном самолете ВВС США C-17 Globemaster III из аэропорта Зувара (к западу от Триполи). Что с ним произошло далее, неизвестно. Возможно, установку забрали на самолете далее в Чарльстон (США).
- Как пишет издание, "были признаки" того, что всеми "Панцирями" управляли наемники ЧВК Вагнера, и что при помощи таких ЗРК в 2019 году неподалеку от Триполи сбили дрон – вероятно, MQ-9 Reaper.
- Турецкие ударные дроны уничтожили в Ливии по меньшей мере восемь "Панцирей". Под натиском с воздуха Хафтар с союзниками был отброшен на восток страны и согласился на переговоры о мире. Ранее эти ЗРК успешно уничтожали израильские ВВС в Сирии.
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На видео Anadolu выше – одна из захваченных силами ПНС российских систем ПВО.
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