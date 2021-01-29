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США вывезли из Ливии захваченную российскую систему ПВО "Панцирь" – The Times видео

29.01.2021, 08:59
Скриншот из видеозаписи Anadolu
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В июне 2020 года в Ливии на поле боя был захвачен российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1": установку тайно вывезли на американскую авиабазу Ramstein в Германии и, вероятно, тщательно изучили. Об этом пишет The Times.

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Неясно, какую именно модель "Панциря" захватили.

Конкретно эту установку, пишет источник, ОАЭ закупили в России и отправили в Ливию своим ставленникам – "Ливийской национальной армии" генерала Халифы Хафтара, который воюет против признанного ООН правительства страны (есть еще и другое, непризнанное, – ред.). Ставка генерала находится в Тобруке на востоке Ливии. Эти силы также пользуются поддержкой России, Египта и других стран.

Возможно, эту установку обнаружили на авиабазе Аль-Ватия к юго-западу от Триполи: ее в мае 2020 года отвоевали у Хафтара.

СПРАВКА. С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии было фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия Хафтара. В Триполи работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия. Хафтара поддерживают РФ (в том числе через ЧВК Вагнера), Франция, Иордания и ОАЭ, ПНС – Турция, Италия, Катар и ООН. В апреле 2019-го Хафтар начал наступление на Триполи, но был разгромлен.

Операцию по перевозке в Германию провели "на фоне опасений, что способный легко сбивать гражданские самолеты ЗРК может попасть в руки боевиков или контрабандистов оружия в раздираемой войной североафриканской стране".

Фото: Twitter-страница сил ПНС

Между тем, разведка НАТО получила данные о технических характеристиках системы. Однако, пишет The Times, экспортные версии таких ЗРК лишены тщательно охраняемой базы данных "друзей"/"врагов" с кодами транспондеров самолетов ВВС России.

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В Германию груз отправили на транспортном самолете ВВС США C-17 Globemaster III из аэропорта Зувара (к западу от Триполи). Что с ним произошло далее, неизвестно. Возможно, установку забрали на самолете далее в Чарльстон (США).

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На видео Anadolu выше – одна из захваченных силами ПНС российских систем ПВО.

Евгений Пилипенко
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