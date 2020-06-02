Война в Ливии. "Наступавший" генерал Хафтар согласился на переговоры о мире

Халифа Хафтар (Фото: EPA)

В Ливии поддерживаемый Россией генерал Халифа Хафтар, который возглавляет Ливийскую национальную армию и недавно начал наступательную операцию, дал согласие на возобновление переговоров о прекращении огня. Об этом сообщила миссия ООН в Ливии, передает Reuters.

Отмечается, что на контакты согласилось и признанное мировым сообществом правительство национального согласия.

Уточняется, что это будут переговоры в формате "пять плюс пять" - с участием пяти высокопоставленных военных от каждой из враждующих сторон.

СПРАВКА. С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия генерала Халифы Хафтара, контролирующая большую часть страны. В Триполи же работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия. Хафтара поддерживают РФ (в том числе через ЧВК Вагнера), Франция, Иордания и ОАЭ, ПНС - Турция, Италия, Катар и ООН. В апреле 2019-го Хафтар начал наступление на Триполи.

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