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Россия напечатала фальшивой ливийской валюты на $1,1 млрд – Госдеп США

Россия напечатала фальшивой ливийской валюты на $1,1 млрд – Госдеп США - Фото
Иллюстративное фото - pixabay.com
30.05.2020, 18:40

В Госдепе сообщают, что напечатанные Россией деньги предназначались для мятежного правительства Ливии

В России на государственном предприятии Госзнак напечатали ливийской валюты на сумму около $1,1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

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Отмечается, что валюта предназначалась для мятежного правительства и была изъята властями Мальты. Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что признают лишь центральные власти в Триполи и считают лишь их Центральный банк легитимным.

Также в Госдепе заявили, что приток контрфактной ливийской валюты, напечатанной в РФ, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии.  

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"Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих пагубных и дестабилизирующих действий в Ливии", - говорится в заявлении.

СПРАВКА. С 2011 года после свержения и убийства диктатора Муаммара Каддафи в Ливии фактически двоевластие. На востоке в Тобруке – Палата представителей, которую поддерживает армия генерала Халифы Хафтара, контролирующая большую часть страны. В Триполи же работает сформированное при поддержке ООН и Запада Правительство национального согласия.

Хафтара поддерживают РФ (в том числе через ЧВК Вагнера), Франция, Иордания и ОАЭ, ПНС - Турция, Италия, Катар и ООН. В апреле 2019-го Хафтар начал наступление на Триполи.

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Марк Сировой
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