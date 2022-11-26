Не хватало 10 км: ВСУ поставили на баржи Caesar, чтобы бить по россиянам на Змеином – NYT
Вооруженные Силы Украины обстреливали российских оккупантов на острове Змеиный, используя французские самоходные гаубицы Caesar, отбуксировав их на баржах, так как не хватало дальности стрельбы. Об этом пишет The New York Times.
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Журналисты отмечают, что Силы обороны Украины в НАТО называют "армией МакГайвера", что является отсылкой к телесериалу, в котором герой изобретателен и импровизирует со всем, что попадается под руку.
По данным издания, для обстрела российских позиций на Змеином бойцы ВСУ поставили САУ Caesar с дальностью стрельбы около 40 км на баржи и отбуксировали их на 10 км, чтобы поразить остров, который находился в 50 км от украинских позиций.
Журналисты пишут, что это "удивило французов".
- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- 7 июля ВСУ установили флаг Украины на освобожденном от россиян острове.
- Главком ВСУ Валерий Залужный утверждал, что важную роль в освобождении острова сыграла украинская самоходная гаубица "Богдана".
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