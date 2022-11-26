Не хватало 10 км: ВСУ поставили на баржи Caesar, чтобы бить по россиянам на Змеином – NYT

Вооруженные Силы Украины обстреливали российских оккупантов на острове Змеиный, используя французские самоходные гаубицы Caesar, отбуксировав их на баржах, так как не хватало дальности стрельбы. Об этом пишет The New York Times.

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Журналисты отмечают, что Силы обороны Украины в НАТО называют "армией МакГайвера", что является отсылкой к телесериалу, в котором герой изобретателен и импровизирует со всем, что попадается под руку.

По данным издания, для обстрела российских позиций на Змеином бойцы ВСУ поставили САУ Caesar с дальностью стрельбы около 40 км на баржи и отбуксировали их на 10 км, чтобы поразить остров, который находился в 50 км от украинских позиций.

Журналисты пишут, что это "удивило французов".

СПРАВКА. CAESAR – французская 155-мм самоходная артиллерийская установка, предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, а также обеспечения проходов минными полями и полевыми заграждениями. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей со стволом длиной в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы – 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту.

Оксана Житнюк

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