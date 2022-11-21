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Столтенберг: НАТО исчерпал большую часть запасов оружия, нужно нарастить производство

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 10:04
Столтенберг: НАТО исчерпал большую часть запасов оружия, нужно нарастить производство - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Североатлантический альянс исчерпал большую часть запасов оружия и боеприпасов, поэтому необходимо нарастить их производство. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает CBC.

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Столтенберг заявил, что Альянс должен подготовиться к "долгому пути" в Украине.

По его словам, НАТО необходимо активизировать свой военный потенциал, чтобы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Столтенберг сказал, что НАТО исчерпал большую часть собственных запасов оружия и боеприпасов, и ему необходимо работать с промышленностью, чтобы нарастить производство и продолжить поддержку Украины.

Он также сказал, что страны Альянса должны быть готовы заплатить определенную цену, чтобы укрепить обороноспособность Украины – это могут быть более высокие цены на энергоносители и другие экономические последствия.

"Мы должны помнить: цена, которую мы платим, измеряется деньгами, а цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, кровью – каждый день, и мы обязаны их поддерживать", – сказал генсек НАТО.

  • 14 ноября Столтенберг заявил, что Киев должен решать, на каких условиях вести переговоры с Россией. Задача Запада – поддерживать Украину.

Читайте также: Путин хочет погрузить Украину в холод и темноту, нас ждут трудные месяцы — генсек НАТО

Наталія Медведєва
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