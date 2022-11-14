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Путин хочет погрузить Украину в холод и темноту, нас ждут трудные месяцы — генсек НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 15:14
Путин хочет погрузить Украину в холод и темноту, нас ждут трудные месяцы — генсек НАТО - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин хочет погрузить Украину в холод и темноту ближайшей зимой, а поэтому нельзя недооценивать РФ и необходимо продолжать помогать Украине. Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, цель Путина — оставить Украину в холоде и темноте зимой. Он отметил, что отступление оккупантов из Херсона говорит о "невероятной храбрости украинских военных", но одновременно показывает важность поддержки Запада. 

Столтенберг заявил, что Альянс не должен ошибаться, недооценивая Россию.

"Армия России сохраняет значительный потенциал, а также большое количество войск. РФ показала, что готова нести значительные потери и проявила крайнюю жестокость", — сказал генсек НАТО. 

Резюмируя, он подчеркнул, что "ближайшие месяцы будут трудным", а поэтому нужно продолжать поддержку Украины. 

Читайте также: Столтенберг: НАТО нужно увеличить поставки всего, чтобы Украина могла воевать всю зиму

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война владимир путин йенс столтенберг военная помощь зима
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