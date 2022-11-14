Путин хочет погрузить Украину в холод и темноту, нас ждут трудные месяцы — генсек НАТО
Российский диктатор Владимир Путин хочет погрузить Украину в холод и темноту ближайшей зимой, а поэтому нельзя недооценивать РФ и необходимо продолжать помогать Украине. Об этом на пресс-конференции в Гааге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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По его словам, цель Путина — оставить Украину в холоде и темноте зимой. Он отметил, что отступление оккупантов из Херсона говорит о "невероятной храбрости украинских военных", но одновременно показывает важность поддержки Запада.
Столтенберг заявил, что Альянс не должен ошибаться, недооценивая Россию.
"Армия России сохраняет значительный потенциал, а также большое количество войск. РФ показала, что готова нести значительные потери и проявила крайнюю жестокость", — сказал генсек НАТО.
Резюмируя, он подчеркнул, что "ближайшие месяцы будут трудным", а поэтому нужно продолжать поддержку Украины.
- Также Столтенберг сказал, что Украина должна решать, на каких условиях вести переговоры с Россией. Задача Запада – поддерживать ее.
- Он реагировал на высказывание бывшего президента и замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Альянс не станет вступать в войну, даже если РФ ударит по Украине ядерным оружием.
- Генсек НАТО заявил, что Альянс будет реагировать на действия России, вне зависимости от того, кто будет ею править.
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