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Столтенберг об уходе Путина: НАТО будет реагировать на действия РФ независимо от власти

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 13:37
Столтенберг об уходе Путина: НАТО будет реагировать на действия РФ независимо от власти - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет реагировать на действия России, вне зависимости от того, кто будет ей править. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

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Столтенбергу задали вопрос, должен ли российский диктатор Владимир Путин уйти, чтобы было достигнуто мирное урегулирование войны — он не стал отвечать положительно или отрицательно. 

"Мы будем реагировать на действия России независимо от того, кто там находится у руля. И мы будем и далее призывать их прекратить эту войну. Именно Путин начал эту войну, и именно он может закончить ее завтра, выведя свои войска", — сказал генсек НАТО.

Он отметил, что если Путин и Россия прекратят воевать, то наступит мир, но если перестанет воевать президент Владимир Зеленский, то Украина прекратит существование как независимое государство. 

"Мы не хотим, чтобы это произошло. Именно поэтому мы поддерживаем Украину", — сказал Столтенберг. 

Читайте также: У Украины "есть импульс" в войне, союзники поддерживают Киев – Столтенберг 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война владимир путин нато йенс столтенберг
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