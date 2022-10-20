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Столтенберг: Все признаки указывают на то, что Иран поставляет России дроны-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 13:39
Столтенберг: Все признаки указывают на то, что Иран поставляет России дроны-камикадзе - Фото
Йенс Столтенберг (Скриншот видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все признаки указывают на то, что Иран поставляет России беспилотники, которые российская армия использует против Украины. Об этом Столтенберг сказал во время брифинга.

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Генсек НАТО подчеркнул, что он никогда не сообщает подробности об имеющихся у него разведданных.

"Я никогда не вдаюсь в подробности нашей разведки. Но я могу сказать, что все признаки указывают на то, что Иран поставляет эти беспилотники России. И мы призываем все страны, включая Иран, не поддерживать незаконную войну России против Украины. И это агрессивная война. Это война, которая явно нарушает международное право и является нападением на независимое суверенное государство в Европе", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что "ужасающие атаки этих беспилотников" только подчеркивают необходимость усиления поддержки Украины.

В ответ на уточняющий вопрос о поставках Ираном России ракет генсек НАТО сказал, что в Альянсе внимательно следят за тем, что делает Тегеран.

"Ну, по сути, тот же ответ – мы не вдаемся в конкретную разведку. Но мы, конечно, внимательно следим за тем, что делает Иран, когда речь идет об оказании какой-либо поддержки России. И мы призываем Иран не предоставлять ни беспилотники, ни ракеты. И любые поставки ракет тоже будут явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", – заявил Столтенберг.

Читайте также: Украина в ближайшие дни получит антидроновые глушилки от НАТО – Столтенберг

Наталія Медведєва
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война Иран дрон йенс столтенберг
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