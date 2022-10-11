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У Украины "есть импульс" в войне, союзники поддерживают Киев – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 16:46
У Украины
Йенс Столтенберг (Скриншот видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины "есть импульс" в войне с Россией, и Североатлантический альянс будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Об этом Столтенберг сказал во время брифинга накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

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"В то время как Россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным атакам на гражданское население и критически важные объекты инфраструктуры, президент Путин терпит неудачу в Украине", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что у Украины "есть импульс" в войне с Россией, и западные страны будут продолжать оказывать поддержку Киеву.

Он сказал, что на следующей неделе НАТО проведет свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию и внимательно следит за российскими ядерными силами.

"Мы не видим никаких изменений в позиции России, но сохраняем бдительность", — добавил он.

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Наталія Медведєва
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война нато йенс столтенберг
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