У Украины "есть импульс" в войне, союзники поддерживают Киев – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины "есть импульс" в войне с Россией, и Североатлантический альянс будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Об этом Столтенберг сказал во время брифинга накануне встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

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"В то время как Россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным атакам на гражданское население и критически важные объекты инфраструктуры, президент Путин терпит неудачу в Украине", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что у Украины "есть импульс" в войне с Россией, и западные страны будут продолжать оказывать поддержку Киеву.

Он сказал, что на следующей неделе НАТО проведет свои ежегодные учения по ядерному сдерживанию и внимательно следит за российскими ядерными силами.

"Мы не видим никаких изменений в позиции России, но сохраняем бдительность", — добавил он.

30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в ответ на объявление Россией незаконной аннексии украинских территорий.

Для вступления в Альянс нужно согласие всех 30 членов. За несколько дней 10 членов Альянса поддержали членство Украины в НАТО.

4 октября Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее должны рассмотреть послы стран-членов НАТО.

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Наталія Медведєва

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