Генсек хвалит ВСУ. Столтенберг и Зеленский впервые поговорили после заявки Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с президентом Владимиром Зеленским похвалил украинских военных за впечатляющий прогресс на войне с Россией. Об этом генсек Альянса сообщил в Twitter.

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Это был первый разговор Зеленского и Столтенберга после подачи Украиной заявки на вступление в НАТО.

Генсек говорит, что в разговоре "похвалил храбрый украинский народ и армию за впечатляющий прогресс в отвоевывании своей территории у российских агрессоров".

Столтенберг добавил, что Россия должна остановить начатую ею войну и заверил: "НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется".

Зеленский написал, что скоординировал со Столтенбергом дальнейшие шаги евроатлантической интеграции Украины.

30 сентября Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в ответ на объявление Россией незаконной аннексии украинских территорий.

Для вступления в Альянс нужно согласие всех 30 членов. За несколько дней 10 членов Альянса поддержали членство Украины в НАТО.

4 октября Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее должны рассмотреть послы стран-членов НАТО.

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Марко Сировой

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