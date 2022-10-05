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Генсек хвалит ВСУ. Столтенберг и Зеленский впервые поговорили после заявки Украины в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 19:38
Генсек хвалит ВСУ. Столтенберг и Зеленский впервые поговорили после заявки Украины в НАТО - Фото
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net, фото - ОП и НАТО)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с президентом Владимиром Зеленским похвалил украинских военных за впечатляющий прогресс на войне с Россией. Об этом генсек Альянса сообщил в Twitter.

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Это был первый разговор Зеленского и Столтенберга после подачи Украиной заявки на вступление в НАТО.

Генсек говорит, что в разговоре "похвалил храбрый украинский народ и армию за впечатляющий прогресс в отвоевывании своей территории у российских агрессоров".

Столтенберг добавил, что Россия должна остановить начатую ею войну и заверил: "НАТО будет поддерживать и усиливать поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется".

Зеленский написал, что скоординировал со Столтенбергом дальнейшие шаги евроатлантической интеграции Украины.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский ВСУ война нато йенс столтенберг
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