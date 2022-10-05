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"Двигаемся к победе". Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 12:45
Владимир Зеленский (Фото – EPA)

Украина шаг за шагом двигается к победе, заявил в Telegram президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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Ему доложили о ситуации на фронте представители разведки, штаба Вооруженных Сил Украины и командующие войсками. 

Присутствовали глава ГУР Кирилл Буданов, главком ВСУ Валерий Залужный, один из авторов контрнаступления на востоке и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и ряд других топ-лиц, передает пресс-служба Офиса президента.

Обсуждались вопросы стабилизации на деоккупированных территориях, освобождение украинских земель, противодействие новым видам оружия, подготовка армии к зиме.

"Шаг за шагом двигаемся к победе. Слава Украине!" – подытожил заседание Зеленский.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский война ставка победа Валерий Залужный александр сырский Кирилл Буданов
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