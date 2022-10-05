"Двигаемся к победе". Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего

Украина шаг за шагом двигается к победе, заявил в Telegram президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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Ему доложили о ситуации на фронте представители разведки, штаба Вооруженных Сил Украины и командующие войсками.

Присутствовали глава ГУР Кирилл Буданов, главком ВСУ Валерий Залужный, один из авторов контрнаступления на востоке и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и ряд других топ-лиц, передает пресс-служба Офиса президента.

Обсуждались вопросы стабилизации на деоккупированных территориях, освобождение украинских земель, противодействие новым видам оружия, подготовка армии к зиме.

"Шаг за шагом двигаемся к победе. Слава Украине!" – подытожил заседание Зеленский.

Украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.

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Марко Сировой

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