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ВСУ двигаются на Сватово, Кремль обеспокоит наступление на Луганскую область — Британия

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 09:08
ВСУ двигаются на Сватово, Кремль обеспокоит наступление на Луганскую область — Британия - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины продолжают движение в направлении Сватово, а Кремль будет обеспокоен наступлением на Луганскую область. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что Украина продолжает добиваться успехов в наступлении на северо-восточном и южном фронтах — в Харьковской области ВСУ освободили значительные территории к востоку от реки Оскол. 

Отмечается, что Силы обороны Украины продвинулись за Оскол на расстояние до 20 км в полосу обороны России в сторону Сватово, которое является важным узлом снабжения. 

Британцы считают, что весьма вероятно, ВСУ могут ударить по ключевой дороге Сватово-Кременная из артиллерии, что еще больше ограничит возможности России по пополнению запасов своих подразделений на востоке.

В политическом плане российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которую, как заявила Россия, официально аннексировала в прошлую пятницу, резюмировали в сводке. 

Смотрите также: Россияне держат боевиков на трассе возле Счастья, у них отобрали оружие — видео

Дмитро Гриниченко
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война луганская область британская разведка наступление ВСУ
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