Российские военные держат боевиков террористической ЛНР, которые были в Лимане, на трассе возле Счастья — у них отобрали оружие и не пропускают дальше. Соответствующее видео опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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На записи можно услышать одного из боевиков "222-го стрелкового батальона ЛНР", который вышел из окружения в Лимане.
Он говорит, что подразделение понесло значительные потери в техники и личном составе — из всего батальона выжили только 193 человека.
С 30 сентября боевики стоят на трассе возле Счастья, так как их не пропускает военное руководство РФ. Также россияне забрали у них оружие и грозят объявить их дезертирами.
- Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.
- В видеообращении Зеленский сказал, что история с освобождением Лимана сейчас является самой медийной, но успехи ВСУ этим не ограничиваются.
- Украинские силы обороны освободили населенный пункт Торское Донецкой области.
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