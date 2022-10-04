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Россияне держат боевиков на трассе возле Счастья, у них отобрали оружие — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 10:47
Боевики ЛНР возле Счастья (Фото: скриншот с видео)
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Российские военные держат боевиков террористической ЛНР, которые были в Лимане, на трассе возле Счастья — у них отобрали оружие и не пропускают дальше. Соответствующее видео опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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На записи можно услышать одного из боевиков "222-го стрелкового батальона ЛНР", который вышел из окружения в Лимане.

Он говорит, что подразделение понесло значительные потери в техники и личном составе — из всего батальона выжили только 193 человека.

С 30 сентября боевики стоят на трассе возле Счастья, так как их не пропускает военное руководство РФ. Также россияне забрали у них оружие и грозят объявить их дезертирами. 

Читайте также: Остатки группировки россиян из Лимана пытаются строить укрепления в Кременной — ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс Лиман сватово боевики ЛНР
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