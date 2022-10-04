Российские военные держат боевиков террористической ЛНР, которые были в Лимане, на трассе возле Счастья — у них отобрали оружие и не пропускают дальше. Соответствующее видео опубликовал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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На записи можно услышать одного из боевиков "222-го стрелкового батальона ЛНР", который вышел из окружения в Лимане.

Он говорит, что подразделение понесло значительные потери в техники и личном составе — из всего батальона выжили только 193 человека.

С 30 сентября боевики стоят на трассе возле Счастья, так как их не пропускает военное руководство РФ. Также россияне забрали у них оружие и грозят объявить их дезертирами.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.

В видеообращении Зеленский сказал, что история с освобождением Лимана сейчас является самой медийной, но успехи ВСУ этим не ограничиваются.

Украинские силы обороны освободили населенный пункт Торское Донецкой области.

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Дмитро Гриниченко

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