Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее должны рассмотреть послы стран-членов НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально получил заявку Украины о вступлении в Альянс. Теперь ее обсудят послы государств-членов НАТО. Об этом на брифинге сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На сегодняшний день генсек НАТО получил эту заявку официально путем ноты от Украины. Следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе", – сказал он.

Жовква объяснил, что, когда Украина заявляет об ускоренной процедуре движения в НАТО, – "это означает то, что на сегодняшний день, учитывая опыт Швеции и Финляндии, Украина рассчитывает на то, что движение к членству в НАТО будет продолжаться без применения Плана действий по членству, который до сих пор был одним из обязательных элементов".

Заместитель главы ОП подтвердил, что президент Украины и дипломатическая служба ведут переговоры с государствами-членами НАТО "о том, чтобы такая заявка получила практическое рассмотрение".

Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Советник председателя ОП Михаил Подоляк сообщил, что с Альянсом "происходили консультации" до подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление в НАТО. Он также выразил мнение, что Североатлантический союз согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.

Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы 2 октября опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.