UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее должны рассмотреть послы стран-членов НАТО

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 22:34
Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее должны рассмотреть послы стран-членов НАТО - Фото
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба президента)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально получил заявку Украины о вступлении в Альянс. Теперь ее обсудят послы государств-членов НАТО. Об этом на брифинге сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На сегодняшний день генсек НАТО получил эту заявку официально путем ноты от Украины. Следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе", – сказал он.

Жовква объяснил, что, когда Украина заявляет об ускоренной процедуре движения в НАТО, – "это означает то, что на сегодняшний день, учитывая опыт Швеции и Финляндии, Украина рассчитывает на то, что движение к членству в НАТО будет продолжаться без применения Плана действий по членству, который до сих пор был одним из обязательных элементов".

Заместитель главы ОП подтвердил, что президент Украины и дипломатическая служба ведут переговоры с государствами-членами НАТО "о том, чтобы такая заявка получила практическое рассмотрение".

  • Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
  • Советник председателя ОП Михаил Подоляк сообщил, что с Альянсом "происходили консультации" до подписания Владимиром Зеленским заявки на вступление в НАТО. Он также выразил мнение, что Североатлантический союз согласится на ускоренную процедуру вступления для Украины.
  • Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы 2 октября опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато йенс столтенберг Игорь Жовква
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 