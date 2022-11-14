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Столтенберг: Украина будет решать, какие условия для прекращения войны приемлемы

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 14:46
Столтенберг: Украина будет решать, какие условия для прекращения войны приемлемы - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Украина должна решать, на каких условиях вести переговоры с Россией. Задача Запада – поддерживать ее, заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Россия начала агрессивную войну и до сих пор контролирует обширную часть украинских территорий, отметил генсек. По его словам, Украина показывала готовность к дипломатии, но единственный путь для нее добиться приемлемых результатов лежит через поле боя.

"Украина платит наибольшую цену – потерянными жизнями и ущербом стране. Она должна решать, какие условия приемлемы для них. Наша задача – поддерживать их, чтобы увеличить вероятность приемлемого результата", – сказал Столтенберг.

Он также напомнил, что если Украина перестанет сражаться – то она прекратит существовать как независимая страна. Если РФ прекратит воевать – то будет мир.

"Россия может прекратить войну завтра. Они начали войну и могут закончить ее, прекратив вторжение на территорию соседа", – подытожил генсек НАТО.

  • За последние недели в западных медиа появились ряд публикаций о возможности переговоров Украины и РФ.
  • США и ЕС заверяют, что не давят на Украину и не подталкивают к дипломатии.

Читайте также: У Кулебы ответили МИД РФ о переговорах: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия

Марко Сировой
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война нато переговоры йенс столтенберг
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