У Кулебы ответили МИД РФ о переговорах: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия

Украина настаивает на той формуле прекращения агрессивной войны России, которую ее власти неоднократно озвучивали ранее, так как Кремль "не в той позиции, чтобы диктовать свои условия". Так официальный представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал в Facebook на заявление МИД РФ об условиях возобновления переговоров.

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Мирная формула Украины, по его словам, остается неизменной:

→ немедленное прекращение войны;

→ вывод всех российских войск;

→ восстановление украинской территориальной целостности;

→ компенсация нанесенного ущерба;

→ предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.

"С другими условиями достичь устойчивого мира будет невозможно", – резюмировал дипломат.

Євген Пилипенко

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