У Кулебы ответили МИД РФ о переговорах: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия
Украина настаивает на той формуле прекращения агрессивной войны России, которую ее власти неоднократно озвучивали ранее, так как Кремль "не в той позиции, чтобы диктовать свои условия". Так официальный представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал в Facebook на заявление МИД РФ об условиях возобновления переговоров.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Мирная формула Украины, по его словам, остается неизменной:
→ немедленное прекращение войны;
→ вывод всех российских войск;
→ восстановление украинской территориальной целостности;
→ компенсация нанесенного ущерба;
→ предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.
"С другими условиями достичь устойчивого мира будет невозможно", – резюмировал дипломат.
- 4 октября президент Зеленский официально отказался от переговоров с российским диктатором Путиным после объявления им незаконных аннексий территории Украины.
- В начале ноября спикер МИД РФ Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной. Подоляк ей ответил, что Путин просто хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии.
- 10 ноября президент уточнил, что "не закрывал двери для переговоров" с РФ вообще и станет говорить "с той РФ, которая по-настоящему будет готова к миру".
- 13 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия заявил, что переговоры с Россией "уже неактуальны" после освобождения Херсона.
Комментарии