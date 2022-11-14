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У Кулебы ответили МИД РФ о переговорах: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 11:59
У Кулебы ответили МИД РФ о переговорах: Россия не в той позиции, чтобы диктовать условия - Фото
Олег Николенко (скриншот)

Украина настаивает на той формуле прекращения агрессивной войны России, которую ее власти неоднократно озвучивали ранее, так как Кремль "не в той позиции, чтобы диктовать свои условия". Так официальный представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал в Facebook на заявление МИД РФ об условиях возобновления переговоров.

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Мирная формула Украины, по его словам, остается неизменной:

→ немедленное прекращение войны;
→ вывод всех российских войск;
→ восстановление украинской территориальной целостности;
→ компенсация нанесенного ущерба;
→ предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии.

"С другими условиями достичь устойчивого мира будет невозможно", – резюмировал дипломат.

Євген Пилипенко
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