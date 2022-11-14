Кремль хочет учета "ситуации на земле" в переговорах. Подоляк – нытье РФ на ВСУ не влияет
Российское министерство иностранных дел заявило, что Кремль "не приемлет предварительных условий" возобновления переговоров с Украиной. Заявление МИД РФ передает рупор военной дезинформации и пропаганды оккупантов РИА Новости.
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В ведомстве Сергея Лаврова уточнили, что РФ не станет обсуждать "требования вывести войска", а "в диалоге нужно учитывать ситуацию на земле".
Реакции украинского МИД на это заявление пока нет: запрос LIGA.net на комментарий направлен.
Ранее сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что зимний период, особенности климата, информационная кампания РФ о "дипломатическом урегулировании" как скрытой капитуляции Украины, а также "бесконечное нытье России о "переговорах и необходимости взять паузу" никак не влияют на программу Зеленского по деоккупации Украины".
"ВСУ это подтверждают", – закончил он.
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Ранее в МИД РФ уверяли, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.
- 4 октября президент Зеленский официально отказался от переговоров с российским диктатором Путиным после объявления им незаконных аннексий территории Украины.
- В начале ноября спикер МИД РФ Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной. Подоляк ей ответил, что Путин просто хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии.
- 10 ноября президент уточнил, что "не закрывал двери для переговоров" с РФ вообще, и станет говорить "с той РФ, которая по-настоящему будет готова к миру".
- 13 ноября глава фракции Слуга народа Арахамия заявил, что переговоры с Россией "уже неактуальны" после освобождения Херсона.
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