Кремль хочет учета "ситуации на земле" в переговорах. Подоляк – нытье РФ на ВСУ не влияет

Российское министерство иностранных дел заявило, что Кремль "не приемлет предварительных условий" возобновления переговоров с Украиной. Заявление МИД РФ передает рупор военной дезинформации и пропаганды оккупантов РИА Новости.

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В ведомстве Сергея Лаврова уточнили, что РФ не станет обсуждать "требования вывести войска", а "в диалоге нужно учитывать ситуацию на земле".

Реакции украинского МИД на это заявление пока нет: запрос LIGA.net на комментарий направлен.

Ранее сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что зимний период, особенности климата, информационная кампания РФ о "дипломатическом урегулировании" как скрытой капитуляции Украины, а также "бесконечное нытье России о "переговорах и необходимости взять паузу" никак не влияют на программу Зеленского по деоккупации Украины".

"ВСУ это подтверждают", – закончил он.

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Ранее в МИД РФ уверяли, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.

Євген Пилипенко

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