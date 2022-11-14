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Кремль хочет учета "ситуации на земле" в переговорах. Подоляк – нытье РФ на ВСУ не влияет

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 11:37
Кремль хочет учета
Фото: МИД РФ

Российское министерство иностранных дел заявило, что Кремль "не приемлет предварительных условий" возобновления переговоров с Украиной. Заявление МИД РФ передает рупор военной дезинформации и пропаганды оккупантов РИА Новости.

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В ведомстве Сергея Лаврова уточнили, что РФ не станет обсуждать "требования вывести войска", а "в диалоге нужно учитывать ситуацию на земле".

Реакции украинского МИД на это заявление пока нет: запрос LIGA.net на комментарий направлен.

Ранее сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что зимний период, особенности климата, информационная кампания РФ о "дипломатическом урегулировании" как скрытой капитуляции Украины, а также "бесконечное нытье России о "переговорах и необходимости взять паузу" никак не влияют на программу Зеленского по деоккупации Украины".

"ВСУ это подтверждают", – закончил он.

Читайте также: Херсон не станет концом войны. США не давят на Украину насчет переговоров с РФ — Салливан

Ранее в МИД РФ уверяли, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.

Євген Пилипенко
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