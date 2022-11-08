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В МИД РФ заявили, что не выдвигали условий для переговоров. Подоляк: Предлагают ультиматум

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 13:22
В МИД РФ заявили, что не выдвигали условий для переговоров. Подоляк: Предлагают ультиматум - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.

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Российские пропагандистские ресурсы 8 ноября распространили заявление заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, который сказал, что Россия не выставляет никаких предварительных условий для возобновления переговоров с Украиной. 

Подоляк в интервью Радио Свобода сказал, что Россия не предлагает реальных переговоров и никогда не предлагала, вместо этого настаивая на ультиматумах. 

Он отметил, что Москва предлагает тот же ультиматум, что и был в начале, который позволит ей использовать временное перемирие для накопления сил и новой атаки на Украину. 

"Наша переговорная позиция четкая — Россия выводит войска за границы 1991 года и перестает атаковать территорию Украины. После этого мы сядем с российским правительством и будем говорить о послевоенных отношениях между странами", — сказал Подоляк. 

Читайте также: Зеленский о компромиссах: Только победа. Но РФ может уйти за наши границы и будем говорить

Дмитро Гриниченко
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