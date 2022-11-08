В МИД РФ заявили, что не выдвигали условий для переговоров. Подоляк: Предлагают ультиматум
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.
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Российские пропагандистские ресурсы 8 ноября распространили заявление заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, который сказал, что Россия не выставляет никаких предварительных условий для возобновления переговоров с Украиной.
Подоляк в интервью Радио Свобода сказал, что Россия не предлагает реальных переговоров и никогда не предлагала, вместо этого настаивая на ультиматумах.
Он отметил, что Москва предлагает тот же ультиматум, что и был в начале, который позволит ей использовать временное перемирие для накопления сил и новой атаки на Украину.
"Наша переговорная позиция четкая — Россия выводит войска за границы 1991 года и перестает атаковать территорию Украины. После этого мы сядем с российским правительством и будем говорить о послевоенных отношениях между странами", — сказал Подоляк.
- Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил о готовности Владимира Путина к переговорам для прекращения войны. Украинское Министерство иностранных дел ответило, что не верит в честность его слов.
- Недавно спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил Подоляк, который написал, что российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.
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