В МИД РФ заявили, что не выдвигали условий для переговоров. Подоляк: Предлагают ультиматум

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.

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Российские пропагандистские ресурсы 8 ноября распространили заявление заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, который сказал, что Россия не выставляет никаких предварительных условий для возобновления переговоров с Украиной.

Подоляк в интервью Радио Свобода сказал, что Россия не предлагает реальных переговоров и никогда не предлагала, вместо этого настаивая на ультиматумах.

Он отметил, что Москва предлагает тот же ультиматум, что и был в начале, который позволит ей использовать временное перемирие для накопления сил и новой атаки на Украину.

"Наша переговорная позиция четкая — Россия выводит войска за границы 1991 года и перестает атаковать территорию Украины. После этого мы сядем с российским правительством и будем говорить о послевоенных отношениях между странами", — сказал Подоляк.

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Дмитро Гриниченко

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