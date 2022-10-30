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В России заявили о готовности Путина к переговорам. МИД ответил: Это дымовая завеса

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 13:49
В России заявили о готовности Путина к переговорам. МИД ответил: Это дымовая завеса - Фото
Фото: EPA

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье заявил о готовности Владимира Путина к переговорам для прекращения войны. Украинское Министерство иностранных дел ответило, что не верит в честность его слов.

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"Тот, кто действительно стремится к переговорам, не уничтожает энергетическую систему страны, чтобы ее население замерзло зимой, не занимается массовыми казнями гражданских людей, не обстреливает жилые кварталы, не объявляет мобилизацию дополнительных 300 000 военнослужащих, не блокирует поставки зерновых, не выдвигает ультиматумов" – заявил спикер МИД Олег Николенко.

По его мнению, заявление Лаврова – "ничто иное, как очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время на фоне поражений российской армии".

Николенко добавил, что единственное реалистическое предложение по Украине – это немедленное прекращение Россией войны и вывод войск со всех оккупированных территорий, включая Крым и Севастополь.

"Пока Россия продолжает совершать преступления в Украине, ответ должен быть один – на поле боя", – сказал он.

Слова Лаврова о готовности к переговорам прозвучали в рамках интервью для телевизионной передачи Первого канала под названием "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса".

"Готовность России, включая ее президента, к переговорам, она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности есть у наших западных партнеров", – заявил российский министр.

Он отметил, что за Москвой "дело не станет", если поступят "какие-то реалистичные предложения, опирающиеся на принципы равноправия и уважения интересов друг друга", и если они будут направлены на "поиск компромиссов и баланса интересов всех стран".

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Андрій Водяний
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