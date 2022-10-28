Кулеба: Выдумка России о "грязной бомбе" – это "отчаянная мольба" Кремля с ним поговорить
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что выдумка России о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы" – это попытка Кремля спровоцировать диалог с Западом об Украине. Об этом Кулеба сказал в интервью ТСН.
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По словам Кулебы, попытки России убедить Запад в том, что Украина якобы готовит "грязную бомбу", – "это действительно скрытая, но отчаянная мольба с ними поговорить".
"Поскольку с ними никто не хочет говорить, потому что их зверская агрессивная политика всем понятна, они ищут поводы заставить с собой поговорить", – сказал Кулеба.
По его убеждению, речь идет даже не о переговорах, "а хотя бы, чтобы с ними поговорили, чтобы сымитировать: смотрите, нас уважают, с нами ведут разговоры".
"Жалкая позиция, но досадно, что весь мир они ставят на грань ядерного безумия ради того, чтобы сымитировать какие-то жалкие вещи", – отметил глава МИД.
- 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".
- Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты разгоняют дезинформацию о "грязной бомбе", чтобы оправдать этим свои удары по критической инфраструктуре Украины.
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