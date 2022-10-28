Кулеба: Выдумка России о "грязной бомбе" – это "отчаянная мольба" Кремля с ним поговорить

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что выдумка России о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы" – это попытка Кремля спровоцировать диалог с Западом об Украине. Об этом Кулеба сказал в интервью ТСН.

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По словам Кулебы, попытки России убедить Запад в том, что Украина якобы готовит "грязную бомбу", – "это действительно скрытая, но отчаянная мольба с ними поговорить".

"Поскольку с ними никто не хочет говорить, потому что их зверская агрессивная политика всем понятна, они ищут поводы заставить с собой поговорить", – сказал Кулеба.

По его убеждению, речь идет даже не о переговорах, "а хотя бы, чтобы с ними поговорили, чтобы сымитировать: смотрите, нас уважают, с нами ведут разговоры".

"Жалкая позиция, но досадно, что весь мир они ставят на грань ядерного безумия ради того, чтобы сымитировать какие-то жалкие вещи", – отметил глава МИД.

Вадим Ребрина

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