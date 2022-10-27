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Зеленский заявил, что "грязная бомба" — это предлог для обстрелов инфраструктуры Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 16:35
Зеленский заявил, что
Владимир Зеленский (Фото: скриншот с видео ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты разгоняют дезинформацию о "грязной бомбе", чтобы оправдать этим свои удары по критической инфраструктуре Украины. Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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По его словам, разговоры о "грязной бомбе" и ядерном оружии являются запугиванием со стороны России. Он отметил, что оккупанты могут готовить провокации. 

"Они бьют дронами и ракетами по инфраструктуре, чтобы потом сказать, что на этих объектах что-то производилось. Это оправдание своей оккупации и ударов для международного сообщества и для населения России", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина пригласила представителей МАГАТЭ и его директора Рафаэля Гросси поехать с инспекцией на объекты критической инфраструктуры, чтобы международное сообщество могло убедиться в ложности российских сообщений. 

  • 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".
  • Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.
  • Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "серьезную, серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины.

Читайте также: Кулеба пригласил МАГАТЭ поискать "грязную бомбу" в Украине. Гросси согласился 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война дезинформация критическая инфраструктура грязная бомба
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