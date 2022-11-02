В МИД России заявили, что готовы к переговорам с Украиной. Подоляк: Путин хочет отыграться
Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который написал, что российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.
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Российские пропагандистские ресурсы распространили заявление Захаровой, где она говорит, что Россия готова "к любым контактам в переговорном процессе по Украине, но при этом будет исходить из национальных интересов".
Подоляк отреагировал на заявление Захаровой и назвал сегодняшнюю Россию "лудоманом в казино, которому повезло несколько раз и он поверил в судьбу, а потом пошел ва-банк и проиграл".
Он отметил, что под "переговорами" Путин подразумевает признание попыток России аннексировать украинские территории и хочет отыграться.
"К счастью, Вооруженные Силы Украины хорошо лечат болезненные зависимости", — написал Подоляк.
- Подоляк заявлял, что Россия пытается вынудить союзников давить на президента Владимира Зеленского, чтобы Украина фактически капитулировала, приняв ультиматумы оккупантов за столом переговоров.
- Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил о готовности Владимира Путина к переговорам для прекращения войны. Украинское Министерство иностранных дел ответило, что не верит в честность его слов.
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