В МИД России заявили, что готовы к переговорам с Украиной. Подоляк: Путин хочет отыграться

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который написал, что российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.

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Российские пропагандистские ресурсы распространили заявление Захаровой, где она говорит, что Россия готова "к любым контактам в переговорном процессе по Украине, но при этом будет исходить из национальных интересов".

Подоляк отреагировал на заявление Захаровой и назвал сегодняшнюю Россию "лудоманом в казино, которому повезло несколько раз и он поверил в судьбу, а потом пошел ва-банк и проиграл".

Он отметил, что под "переговорами" Путин подразумевает признание попыток России аннексировать украинские территории и хочет отыграться.

"К счастью, Вооруженные Силы Украины хорошо лечат болезненные зависимости", — написал Подоляк.

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Дмитро Гриниченко

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