UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В МИД России заявили, что готовы к переговорам с Украиной. Подоляк: Путин хочет отыграться

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 13:23
В МИД России заявили, что готовы к переговорам с Украиной. Подоляк: Путин хочет отыграться - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, который написал, что российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российские пропагандистские ресурсы распространили заявление Захаровой, где она говорит, что Россия готова "к любым контактам в переговорном процессе по Украине, но при этом будет исходить из национальных интересов".

Подоляк отреагировал на заявление Захаровой и назвал сегодняшнюю Россию "лудоманом в казино, которому повезло несколько раз и он поверил в судьбу, а потом пошел ва-банк и проиграл". 

Он отметил, что под "переговорами" Путин подразумевает признание попыток России аннексировать украинские территории и хочет отыграться. 

"К счастью, Вооруженные Силы Украины хорошо лечат болезненные зависимости", — написал Подоляк. 

Читайте также: Зеленский о компромиссах: Только победа. Но РФ может уйти за наши границы и будем говорить

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мария Захарова война переговоры с россией михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 