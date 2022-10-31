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Россия пытается вынудить союзников давить на Зеленского, чтобы Украина капитулировала — ОП

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2022, 13:29
Россия пытается вынудить союзников давить на Зеленского, чтобы Украина капитулировала — ОП - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба ОП)

Россия пытается вынудить союзников давить на президента Владимира Зеленского, чтобы Украина фактически капитулировала, приняв ультиматумы оккупантов за столом переговоров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Welt, которое цитирует пресс-служба ОП.

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По его словам, если Украина получит от партнеров достаточное количество оружия и техники, то сможет защитить безопасность Европы и прекратить геноцид украинцев. 

Он отметил, что Россия хотела бы заморозить войну, чтобы подготовить силы для новых наступлений.

"Поэтому они пытаются вынудить наших партнеров давить на президента Зеленского, чтобы мы приняли ультиматум России за столом переговоров", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина не боится России и готова обеспечить безопасность, если получит от партнеров достаточно оружия. 

Читайте также: Кулеба о телефонном спаме Кремля: С ними мало кто общается, нашли повод для переговоров 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война переговоры с россией михаил подоляк
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