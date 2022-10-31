Россия пытается вынудить союзников давить на Зеленского, чтобы Украина капитулировала — ОП

Россия пытается вынудить союзников давить на президента Владимира Зеленского, чтобы Украина фактически капитулировала, приняв ультиматумы оккупантов за столом переговоров. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Welt, которое цитирует пресс-служба ОП.

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По его словам, если Украина получит от партнеров достаточное количество оружия и техники, то сможет защитить безопасность Европы и прекратить геноцид украинцев.

Он отметил, что Россия хотела бы заморозить войну, чтобы подготовить силы для новых наступлений.

"Поэтому они пытаются вынудить наших партнеров давить на президента Зеленского, чтобы мы приняли ультиматум России за столом переговоров", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина не боится России и готова обеспечить безопасность, если получит от партнеров достаточно оружия.

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Дмитро Гриниченко

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