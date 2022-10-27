Кулеба о телефонном спаме Кремля: С ними мало кто общается, нашли повод для переговоров

Распространяя фейк об "украинской грязной бомбе", в том числе путем звонков представителям множества западных стран, в Кремле пытаются очернить Украину и ищут повод выйти на переговоры с теми, кто их игнорирует. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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Глава МИД подчеркнул, что на Западе не верят в российскую ложь о "грязной бомбе", распространяемую в телефонных разговорах главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

По словам Кулебы, у этой дезинформационной кампании РФ есть несколько целей: во-первых, это попытка очернить Украину, чему украинская сторона активно противодействовала, сразу пригласив представителей МАГАТЭ приехать с проверкой.

Во-вторых, отметил Кулеба, это может быть использовано Россией для подготовки применения ядерного оружия с намерением обвинить в этом Украину. Глава МИД подчеркнул, что это только предположение.

"Ну и с ними там в Москве мало кто разговаривает - они нашли повод, чтобы вызвать на переговоры те страны, которые избегают регулярных политических контактов с РФ", – сказал глава МИД.

23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позвонил министрам обороны США, Франции, Турции и Британии и повторил им этот вброс. На следующий день за звонки взялся глава Генштаба РФ Валерий Герасимов.

В Евросоюзе, НАТО и США единогласны по поводу российского вброса – на Западе уверены, что у Украины нет намерений применять "грязную бомбу", и это откровенная ложь Кремля.

Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ приехать в Украину и проверить лживые обвинения РФ о "грязной бомбе". Рафаэль Гросси согласился.

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Оксана Житнюк

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