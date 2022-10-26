МИД РФ в твите о якобы создании Украиной "грязной бомбы" использовал фото 2010 года
Министерство иностранных дел России в сообщении, опубликованном в Twitter, о якобы создании Украиной "грязной бомбы" использовало фотографии словенского Агентства по радиоактивным отходам, сделанные 12 лет назад. Об этом в Twitter сообщает правительство Словении.
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"Минобороны России: По имеющейся информации, две организации Украины получили прямое указание на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии", – говорится в твите МИД РФ.
На следующий день в Twitter словенского правительства появилось сообщение о том, что использованные в твите МИД РФ фотографии "являются фотографиями ARAO 2010 года".
ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke (Агентство по радиоактивным отходам).
- 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".
- Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.
- Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "серьезную, серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины.
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