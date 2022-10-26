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МИД РФ в твите о якобы создании Украиной "грязной бомбы" использовал фото 2010 года

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 19:51
МИД РФ в твите о якобы создании Украиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (фото — пресс-служба МИД РФ)

Министерство иностранных дел России в сообщении, опубликованном в Twitter, о якобы создании Украиной "грязной бомбы" использовало фотографии словенского Агентства по радиоактивным отходам, сделанные 12 лет назад. Об этом в Twitter сообщает правительство Словении.

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"Минобороны России: По имеющейся информации, две организации Украины получили прямое указание на создание так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии", – говорится в твите МИД РФ.

МИД РФ в твите о якобы создании Украиной "грязной бомбы" использовал фото 2010 года

На следующий день в Twitter словенского правительства появилось сообщение о том, что использованные в твите МИД РФ фотографии "являются фотографиями ARAO 2010 года".

МИД РФ в твите о якобы создании Украиной "грязной бомбы" использовал фото 2010 года

ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke (Агентство по радиоактивным отходам).

  • 23 октября российские пропагандистские СМИ начали писать, что Украина якобы готовит провокацию с "грязной бомбой". В Офисе президента назвали эти вбросы "предсказуемым абсурдом". Глава Минобороны Резников заявил, что "на воре и шапка горит".
  • Россия лжет, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу" на своей территории, заявили госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Британии Джеймс Клеверли и Франции Катрин Колонна.
  • Президент США Джо Байден заявил, что Россия допустит "серьезную, серьезную ошибку", если использует тактическое ядерное оружие против Украины.
Вадим Ребрина
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мид рф словения грязная бомба
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