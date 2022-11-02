Зеленский о компромиссах: Только победа. Но РФ может уйти за наши границы и будем говорить

Президент Владимир Зеленский высказался о возможных компромиссах с Россией и заявил, что Украине в войне нужна только победа. Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.

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По его словам, Украине нужна только победа и это не является вопросом компромисса, однако оккупанты могут "сделать шаги назад" и отступить.

"Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории — мы потеряем много людей и они потеряют много людей. Это трагедия, поэтому они могут отступить за наши границы и все. Потом они могут сказать: давайте искать не компромисс, а какое-то решение, как жить в ближайшие сто лет", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне должны уйти за границы 1991 года, включая временно оккупированный Крым, который является территорией Украины.

"Если они не захотят возвращать Донбасс и Крым — это значит, что война не закончилась. У нас уже есть опыт замороженного конфликта. Каждая сторона будет ждать, пока мы будем готовы деоккупировать их. Поэтому это не про мир и не про конец войны", — резюмировал глава государства.

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Дмитро Гриниченко

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