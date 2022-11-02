Зеленский о компромиссах: Только победа. Но РФ может уйти за наши границы и будем говорить
Президент Владимир Зеленский высказался о возможных компромиссах с Россией и заявил, что Украине в войне нужна только победа. Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.
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По его словам, Украине нужна только победа и это не является вопросом компромисса, однако оккупанты могут "сделать шаги назад" и отступить.
"Они могут ждать, когда мы деоккупируем наши территории — мы потеряем много людей и они потеряют много людей. Это трагедия, поэтому они могут отступить за наши границы и все. Потом они могут сказать: давайте искать не компромисс, а какое-то решение, как жить в ближайшие сто лет", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что россияне должны уйти за границы 1991 года, включая временно оккупированный Крым, который является территорией Украины.
"Если они не захотят возвращать Донбасс и Крым — это значит, что война не закончилась. У нас уже есть опыт замороженного конфликта. Каждая сторона будет ждать, пока мы будем готовы деоккупировать их. Поэтому это не про мир и не про конец войны", — резюмировал глава государства.
- 4 октября Зеленский ввел в силу решение СНБО, которым предусмотрен отказ от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот указ стал следствием решения Путина незаконно аннексировать четыре украинских региона.
- Зеленский уверен, что Россия не хочет настоящих мирных переговоров. Ей нужно только время на перегруппировку войск и подготовку нового удара по Украине.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил о готовности Владимира Путина к переговорам для прекращения войны. Украинское Министерство иностранных дел ответило, что не верит в честность его слов.
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