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Зеленский: Я не закрывал двери для переговоров с РФ, но с той, что признает – она оккупант

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 22:08
Зеленский: Я не закрывал двери для переговоров с РФ, но с той, что признает – она оккупант - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что "не закрывал двери для переговоров" с Россией, но только с той Россией, которая будет по-настоящему готова к миру, а пока что Кремль только выдвигает ультиматумы. Об этом он сказал в интервью CNN.

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Он подчеркнул, что от диктатора РФ Владимира Путина "не слышал ничего, кроме ультиматумов".

"Но я не закрыл двери (для переговоров. – Ред.). Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Той, которая готова признать, что они оккупанты…. Им нужно все вернуть. Землю, права, свободу, деньги. И самое главное – справедливость", – сказал Зеленский.

Он добавил, что пока что не слышал подобных заявлений от РФ, – ни от Путина, ни от кого бы то ни было.

В последнюю неделю в России, в частности в Министерстве иностранных дел, неоднократно говорили о якобы готовности РФ к переговорам. Украинское МИД считает это "дымовым занавесом" – Россия пытается выиграть время, чтобы накопить силы и пойти в новые атаки.

  • Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий.
  • Сегодня министры обороны Великобритании, Латвии и Нидерландов заявили, что Украина не должна чувствовать себя обязанной вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией и пытаться остановить боевые действия в нынешних обстоятельствах.
  • Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины" и не давят на Киев по поводу необходимости вступления в переговоры с РФ.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война переговоры
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