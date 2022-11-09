В РФ опять говорят, что "готовы" к переговорам. У Кулебы ответили: Прошли это в 2014–2015

Заявление Министерства иностранных дел России о якобы готовности страны-агрессора к переговорам с Украиной – это дымовой занавес, и чиновники РФ вспоминают о диалоге всякий раз, когда оккупанты терпят поражение на поле боя. В РФ хотят накопить силы для новых атак, заявил спикер МИД Олег Николенко.

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Он отметил, что, читая сегодняшние тезисы спикера МИД РФ Марии Захаровой о том, что "мы всегда открыты к переговорам", "мы никогда от них не отказывались", "мы готовы вести переговоры с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент", параллельно на телефон пришло новое уведомление о воздушной тревоге из-за запуска российских ракет по Украине.

"Заявление МИД России – очередной дымовой занавес. Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. В Москве не заинтересованы в возобновлении мира в Украине", – заявил Николенко.

По словам спикера МИД, имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных, решить вопрос с нехваткой вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к следующим волнам агрессии.

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"Мы это уже проходили в 2014–2015 годах. Те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия", – заявил Николенко.

Он напомнил, что в ответ на неоднократные предложения Украины провести переговоры, российская сторона всегда выдвигала требования подчиниться ультиматуму Кремля или совершала акты геноцида украинцев.

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Оксана Житнюк

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