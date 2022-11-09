Переговоры с Россией. Госдеп не видит "никаких признаков" готовности Москвы к диалогу
Государственный департамент США не видит "никаких признаков" готовности России к реальным переговорам с Украиной по поводу окончания войны. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Нед Прайс.
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По его словам, США не видят ничего, что указывало бы на готовность РФ участвовать в "добросовестных переговорах". Он отметил, что у россиян было несколько способов показать лояльность к диалогу, перестав обстреливать города и инфраструктуру Украины, а также не срывать продление зерновой сделки.
Прайс подчеркнул, что Вашингтон не будет указывать Украине, когда вести переговоры с Россией.
"Глядя как наблюдатель на то, что происходило в Украине в последние месяцы и даже в последние дни, мы просто не видим никаких признаков того, что Россия готова и желает серьезно взаимодействовать", — сказал он.
Ранее американское издание Politico сообщило со ссылкой на анонимные источники о том, что президент Владимир Зеленский якобы "смягчил позицию" по переговорам с Россией после "подталкиваний" администрации президента США Джо Байдена.
- Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий.
- Недавно спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страна-оккупант якобы готова к переговорам с Украиной — ей ответил советник главы ОП Михаил Подоляк, который написал, что российский диктатор Владимир Путин хочет отыграться, вынудив Украину признать попытки аннексии оккупированных территорий.
- В МИД России заявили, что Москва якобы не выдвигала предварительных условий для переговоров с Украиной. Подоляк сказал, что РФ говорит языком ультиматумов на любых переговорах.
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