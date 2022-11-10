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Украина не обязана пытаться остановить бои и вступать в переговоры – Минобороны трех стран

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10.11.2022, 19:41
Украина не обязана пытаться остановить бои и вступать в переговоры – Минобороны трех стран - Фото
Бен Уоллес (фото - ЕРА)

Министры обороны Великобритании, Латвии и Нидерландов заявили, что Украина не должна чувствовать себя обязанной вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией, и Запад должен продолжать оказывать помощь Украине. Такие заявления прозвучали на заседании Совместного экспедиционного форума 10 стран в Эдинбурге 10 ноября, сообщает The Guardian.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что именно Украина должна решить, хочет ли она вести какие-либо мирные переговоры, и что западные государства должны помочь Украине "бороться за свое право выбора без приставления пистолета к голове со стороны Кремля".

"Мы хотим, чтобы Украина могла обсуждать или решать этот вопрос с позиции силы, а не слабости", – добавил Уоллес.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен поддержала заявление Уоллеса, сказав: "Важно то, что на данный момент Украина знает, что может рассчитывать на нас". Она подчеркнула, что Украина побеждает в том числе благодаря обучению, предоставляемому западными странами.

Нидерландский министр подчеркнула, что для Украины война имеет экзистенциальное значение, поэтому нужно продолжать борьбу против российской агрессии.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал скептически относиться к любым предложениям России о мирных переговорах на данном этапе войны.

По его словам, это предложение не может быть правдивым, если "в то же время они бомбят мирных жителей". Он подчеркнул, что именно Россия несет ответственность за войну в целом, и Киев не обязан пытаться остановить боевые действия в нынешних обстоятельствах.

Нидерланды также объявили, что внесут 100 млн евро в Международный фонд, предназначенный для закупки военной техники для Украины. По словам Уоллеса, сумма фонда уже превышает полмиллиарда евро, а закупки оружия начнутся в следующем году.

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Оксана Житнюк
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война британия переговоры Латвия нидерланды Бен Уоллес
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